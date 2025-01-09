Погода в Калининграде 9 января

Днем в четверг, 9 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит +2°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление — 749 мм ртутного столба, ветер юго-восточный, слабый.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +3°C, ночью +1°C. На востоке области днём +1°C, ночью −1°C. По всей территории области — осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, небольшой снег с дождем. Температура утром +0,5°C, днём +2°C, вечером +1°C. Атмосферное давление будет понижаться: с 752 мм рт. ст. до 745 мм рт. ст. Влажность — 88-100%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в четверг в Калининграде и области в течение суток ожидается выход очередного циклона со смешанными осадками в виде дождя/мокрого снега при температуре около нуля.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, высота волн у побережья Калининградской области составит 1 м.