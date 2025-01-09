СМИ: кассовые сборы кинотеатров в РФ выросли за счёт роста цен на билеты

По предварительным данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы кинотеатров в период с 1 по 8 января достигли более 6 млрд руб., сообщает «Коммерсант». Это на 200 тыс. больше, чем годом ранее.

«Рубеж в 1 млрд руб. перешли проекты „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ (6+) и „Финист. Первый богатырь“ (6+). При этом сборы росли исключительно за счет повышения цен на билеты, говорят участники рынка: в Москве средний чек достигал 721 руб., по стране — около 479 руб., при ожидаемом сокращении посещаемости кинотеатров на 13% год к году», — пишет издание.

Как отмечает «Коммерсант», на детский проект «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (дистрибутор — «Централ Партнершип», ЦПШ) пришлось 43% сборов, общая касса составила 2,6 млрд руб. На втором месте — «Финист. Первый богатырь» («НМГ Кинопрокат»), лента собрала 1,9 млрд руб., или 32% от кассы за период. Тройку замыкает очередное продолжение франшизы «Елки» (6+) («НМГ Кинопрокат») с 470 млн руб. (8%).

В результате с 1–8 января лидировали в основном российские проекты, из зарубежных было представлено только три, они заняли по 1% в общей сумме сборов.