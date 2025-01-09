Власти рассказали, сколько молоди угря было выпущено в заливы региона в 2024

Власти рассказали, сколько молоди угря было выпущено в заливы региона в 2024
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В 2024 году в акваторию Калининградского залива выпустили 2,35 млн штук подрощенной молоди угря, а в Куршский — 500 тыс. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Калининградские рыбоводные предприятия вырастили около 100 тонн товарного угря и около 100 тонн карпа, осётра и радужной форели», — отметили в правительстве.

Отметим, в 2023 году объемы выпускаемой в Куршский и Калининградский заливы молоди ценных пород рыб увеличились более чем в два раза по сравнению с результатами за 2022 год. В частности, в акваторию было выпущено 1,163 млн штук подрощенной молоди угря. Власти также отмечали, что в последующие годы планируется выпускать по 2,5 млн молоди угря. В результате акции по зарыблению в долгосрочной перспективе ожидается увеличение вылова угря на 100 тонн в год. Всего программа по выпуску молоди рыб в Калининградский залив рассчитана на 12 лет.


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