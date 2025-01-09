Калининград вошёл в топ дорогих для проживания городов мира

Калининград попал в топ дорогих для проживания городов мира. Итоговый рейтинг составила международная компания Numbeo. В него попали 327 городов.

Согласно подсчётам исследователей, индекс стоимости жизни в Калининграде на начало 2025 года составил 21,8%. Этот показатель позволил городу занять итоговое 306 место. Из российских городов в сводку попали также Москва (250 место), Санкт-Петербург (285), Екатеринбург (289), Нижний Новгород (300), Казань (302), Краснодар (304), Новосибирск (305), Уфа (307), Ростов-на-Дону (308) и Пермь (313).

Самым дорогим городом мира специалисты признали швейцарский Цюрих с показателем индекса стоимости жизни в 103,8%. В топ-3 вошли также Лозанна (100,9%) и Женева (100,7%). Замыкает рейтинг индийский Коимбатур с индексом в 17,7%.