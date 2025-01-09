В Госдуме планируют принять решение о защите детей от насилия в видеоиграх

В январе Госдума планирует принять решение о «защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента в видеоиграх». Об этом в своём телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей», — написал Володин.

К своему посту спикер Госдумы прикрепил опрос, в котором приняли участие 113,6 тыс. человек. Согласно результатам, 71% проголосовавших поддерживает инициативу, 26% выступает против неё, ещё 3% выбрали вариант «всё равно».