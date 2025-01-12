Володин заявил, что власти не планируют полностью запрещать видеоигры

Володин заявил, что власти не планируют полностью запрещать видеоигры
Иллюстрация — скриншот игры This war of mine
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что власти не планируют полный запрет видеоигр. В своём телеграм-канале он напомнил о проведении опроса, результаты которого показали, «насколько многих волнует тема, связанная с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете».

«Большинство проголосовавших — 71% — высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей, — напомнил Володин. — В комментариях смог высказаться каждый. Дискуссия получилась. Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр.

Сразу хочу подчеркнуть — об этом речи не идёт. Предлагаю продолжить разговор. За последние годы произошёл ряд случаев нападений учащихся на учеников и учителей в школах. Действия были спровоцированы их участием в видеоиграх».

Володин заметил, что дети и подростки, совершая подобные поступки, «зачастую думают, что продолжают находиться в виртуальном мире, так как грань между ним и реальной действительностью стирается». Председатель Госдумы добавил, что намерен подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных.

«Решение, на которое выйдем, должно обязательно носить сбалансированный характер, — заключил он. — Еще раз подчёркиваю, речь идёт именно о защите детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной на территории нашей страны, — совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ. Всего того, что крайне негативно влияет на неокрепшую психику подрастающего поколения».

Напомним, что ранее Володин сообщал о планах Госдумы принять в январе решение о «защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента в видеоиграх».

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