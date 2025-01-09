С 10 января российские авиакомпании вводят скидку в 50% на перелёты для детей

С 10 января все российские авиакомпании вводят скидку в 50% на авиаперелёты для детей до 12 лет. Об этом сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента с членами правительства.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса. С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки», — сообщил Старовойт.

Ранее во время прямой линии Владимир Путин поручил отрегулировать проблему с предоставлением льгот для многодетных семей с детьми до 14 января 2025 года.