В травмпункты Калининграда в новогодние выходные обратилось более 1500 человек

С 29 декабря по 8 января в травмпункты калининградских больниц обратилось более 1500 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Калининградской области.



В травмпункт Городской клинической больницы скорой медицинской помощи с 29 декабря по 8 января обратились 1006 человек. Характерные травмы — ушибы, растяжения, вывихи, переломы в лучезапястном, плечевом и голеностопном суставе и другие повреждения.

В травмпункт Детской областной больницы за 11 праздничных и выходных дней поступил в общей сложности 551 ребёнок. Основные травмы — переломы, ушибы конечностей и головы, полученные во время прогулок, катания на коньках, снежных горках и т.д.

В ожоговый центр Центральной городской клинической больницы на каникулах поступило шесть человек, в том числе двое детей. Три человека обратились за помощью после использования петард, всех пациентов после оказания помощи направили на амбулаторное наблюдение.

«Как правило, в новогодние каникулы, когда работа поликлиник ограничена, увеличивается количество вызовов бригад скорой медицинской помощи. В этом году среднесуточное число вызовов также выросло с предновогодних 900 — 1 100 до 1 150 — 1 200. Бригады выезжали в том числе к 19 пациентам, получившим травмы на улице во время гололеда», — говорится в сообщении.