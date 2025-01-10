В Роспотребнадзоре рассказали, на что жаловались калининградцы в праздники

За период новогодних праздников в региональное управление Роспотребнадзора поступило более 150 обращений от жителей Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В числе нестандартных обращений жалоба на закрытую раньше времени баню перед Новым годом и невозможность попариться. Посетители кинотеатров пожаловались на слишком затянувшуюся рекламу перед сеансом, а также на то, что в ходе просмотра фильма его авторы пообещали „Продолжение следует...“, о чём свидетельствовало сообщение на экране, однако продолжения фильма не последовало», — говорится в сообщении.

Большая часть жалоб касалась качества товаров, приобретённых в качестве новогодних подарков. В их числе электроника, бытовая техника, одежда и обувь. Второй по популярности тематикой обращений стало качество услуг: медицинских, гостиничных, общественного питания и такси. Многие жители региона сообщали об отсутствии интернета. Обращения в сфере торговли в основном касались несоответствия стоимости товара на ценнике в зале и на кассе.

Единичные обращения касались неудовлетворительного качества продуктов питания, которые калининградцы покупали к праздничному столу. Часть продуктов была продана с истекшим сроком годности.

Некоторые потребители остались недовольны доставкой товаров с маркетплейсов. По их мнению, были нарушены сроки доставки и порядок выдачи (товар пришёл, а пункт выдачи оказался закрыт). Часть потребителей хотят вернуть деньги за авиапутешествие, которое сорвалось из-за внезапной болезни. Поступили и обращения по поводу отсутствия и плохого качества воды. На это жаловались жители Зеленоградского и Багратионовского округов.

Ряд обращений касались вывоза мусора. Ещё одним поводом для недовольства стали соседи, которые слишком шумно отмечали наступление 2025 года.