В Роспотребнадзоре рассказали, на что жаловались калининградцы в праздники

В Роспотребнадзоре рассказали, на что жаловались калининградцы в праздники
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
Все новости по теме: Новый год

За период новогодних праздников в региональное управление Роспотребнадзора поступило более 150 обращений от жителей Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В числе нестандартных обращений жалоба на закрытую раньше времени баню перед Новым годом и невозможность попариться. Посетители кинотеатров пожаловались на слишком затянувшуюся рекламу перед сеансом, а также на то, что в ходе просмотра фильма его авторы пообещали „Продолжение следует...“, о чём свидетельствовало сообщение на экране, однако продолжения фильма не последовало», — говорится в сообщении.

Большая часть жалоб касалась качества товаров, приобретённых в качестве новогодних подарков. В их числе электроника, бытовая техника, одежда и обувь. Второй по популярности тематикой обращений стало качество услуг: медицинских, гостиничных, общественного питания и такси. Многие жители региона сообщали об отсутствии интернета. Обращения в сфере торговли в основном касались несоответствия стоимости товара на ценнике в зале и на кассе.

Единичные обращения касались неудовлетворительного качества продуктов питания, которые калининградцы покупали к праздничному столу. Часть продуктов была продана с истекшим сроком годности.

Некоторые потребители остались недовольны доставкой товаров с маркетплейсов. По их мнению, были нарушены сроки доставки и порядок выдачи (товар пришёл, а пункт выдачи оказался закрыт). Часть потребителей хотят вернуть деньги за авиапутешествие, которое сорвалось из-за внезапной болезни. Поступили и обращения по поводу отсутствия и плохого качества воды. На это жаловались жители Зеленоградского и Багратионовского округов.

Ряд обращений касались вывоза мусора. Ещё одним поводом для недовольства стали соседи, которые слишком шумно отмечали наступление 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter