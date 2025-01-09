Российский паспорт улучшил свои показатели в мировом рейтинге

Россия улучшила положение в «Индексе паспортов», в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. Страна заняла 46-е место, поднявшись в рейтинге на пять позиций. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на консалтинговую компанию «Henley&Partners».

Годом ранее Россия находилась на 51 месте. При этом число безвизовых направлений, доступных россиянам, уменьшилось — с 119 до 116. Кроме того, как отмечали эксперты, реальное положение дел для россиян значительно отличается от официального и у российских граждан в действительности серьезно ограничены возможности для безвизовых путешествий.

Первое место в рейтинге занял Сингапур: его граждане могут без визы посещать 195 стран. Вторую строчку заняла Япония (193 безвизовых направления). На третьем месте находятся шесть стран, гражданам которых доступно 192 безвизовых направления: Франция, Германия, Италия, Испания, Финляндия и Южная Корея.

В топ-10 по количеству безвизовых направлений вошли 26 стран: многие европейские страны, а также США, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Сингапур, Южная Корея, ОАЭ. Последнее, 106-е место в рейтинге занимает Афганистан — его граждане могут посещать без визы лишь 26 направлений. Среди стран, замыкающих рейтинг, также Сирия (27 безвизовых направлений), Ирак (31), Йемен и Пакистан (по 33).