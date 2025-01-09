Приставы помогли жителю Зеленоградска вернуть деньги, переданные в долг

Судебные приставы помогли зеленоградцу вернуть деньги, которые он передал в долг. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По данным приставов, в Зеленоградске двое мужчин заключили между собой договор займа на два миллиона рублей. По истечении установленного срока заемщик деньги не вернул, лишь частично выплатив проценты. Кредитор обратился в суд, который постановил взыскать с должника 1,7 млн рублей, но тот не торопился исполнять судебное решение.

Тогда приставы наложили арест на счета мужчины и проверили его имущественное положение. Оказалось, что в собственности у должника есть легковой автомобиль «Mercedes-Benz» 2009 г.в. Транспортное средство было арестовано, изъято, оценено и передано на торги. Только после этого собственник полностью погасил задолженность и дополнительно перечислил на депозитный счет отделения исполнительский сбор 80 тысяч рублей.

Торги были приостановлены, автомобиль вернули владельцу. Денежные средства поступили взыскателю. Его права восстановлены.