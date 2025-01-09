Роспотребнадзор оценил угрозу распространения метапневмовируса в России

В России отсутствует угроза распространения метапневмовируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае. Об этом в интервью «Российской газете» заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Метапневмовирус давно изучен и не является новым патогеном. Большинство случаев, связанных с этим вирусом, характеризуются как обычные респираторные инфекции. Мы наблюдаем сезонные всплески заболеваемости ОРВИ, особенно в осенне-зимний период, что не является чем-то необычным.<...>Рисков по поводу распространения метапневмовируса нет. Сейчас существует определенный риск, связанный с гриппом. Мы наблюдаем постепенное увеличение числа положительных тестов на вирус гриппа А (H1N1). Отмечу — это важно — иммунная прослойка населения тоже хорошая: во время Всероссийской вакцинации против гриппа было привито 56% населения», — уточнила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, россиянам следует придерживаться профилактических мер: регулярно мыть руки, проветривать помещения и дезинфицировать поверхности. Необходимо избегать контактов с людьми, у которых есть симптомы болезни, а в случае недомогания не заниматься самолечением и обращаться к врачу.