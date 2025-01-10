Погода в Калининграде 10 января

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Погода в Калининграде 10 января

В пятницу, 10 января, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит от 4 до 8 м/с с порывами до 15 м/с, направление — запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 751 мм рт. ст. Относительная влажность 90%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду и обильные смешанные осадки на всей территории региона. В Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озёрске и Железнодорожном столбик термометра не поднимется выше +2°С. Ночью ожидается лёгкий мороз — до −2°С. Теплее традиционно будет на побережье. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске до +3°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега с дождём. Максимальная температура воздуха днём — +5,1°С, ночью — +0,5°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России также обещает пасмурную погоду со смешанными осадками. Ветер западный, северо-западный 12-17 м/с, на побережье местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3°С, днём 0...+4°С. Видимость 3-7 км, в осадках 500-1000 м. Днём на дорогах местами гололедица, снежный накат. Высота волн у побережья Калининградской области — до 3 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу регион окажется в тыловой части циклона «Чарли», который принесёт похолодание, снегопады и усиление западного, северо-западного ветра. На побережье порывы могут достигать 24 м/с, в Калининграде и области — до 18 м/с.

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