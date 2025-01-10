В России утвердили план по достижению национальных целей развития до 2036 года

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил Единый план по достижению национальных целей развития России до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Документ объёмом более 300 страниц призван увязать между собой майский указ президента о национальных целях, 19 новых национальных проектов, более 40 государственных программ, а также отраслевые и региональные стратегии и «дорожные карты», пишет РБК.

Одна из целей плана — переломить спад рождаемости. В 2025 году число детей в среднем на одну женщину должно вырасти до 1,443, а в 2027-м — превысить 1,5, чтобы к 2030 году приблизиться к целевому показателю из майского указа (1,6) и достигнуть 1,593. Похожая траектория предусмотрена в Едином плане и для коэффициента рождаемости третьих и последующих детей: с 0,385 в 2024 году до 0,475 в 2030-м.

Ещё одна задача властей в сфере демографии — рост ожидаемой продолжительности жизни человека до 78 лет к 2030 году. При этом ожидаемая продолжительность здоровой жизни должна достичь 68 лет, следует из Единого плана. Показатель младенческой смертности должен снизиться до 3,9 промилле (3,9 младенца на тысячу родившихся живыми). Заболеваемость ВИЧ, как предполагается, упадёт до 31,8 человека в расчёте на 100 тыс. россиян.

Экономический блок Единого плана направлен на обеспечение темпов роста ВВП выше среднемировых и на выход не позднее 2030 года на четвёртое место в мире по объёму ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. Среди других экономических целей Единого плана — увеличение с 3,9% в 2024 году до 6% в 2030-м доли креативных индустрий в экономике. Среди них указываются народные художественные промыслы и ремёсла, арт-индустрия, культурное наследие, отдых и развлечения, мода, ювелирное и книжное дело, исполнительские искусства, кино, программное обеспечение, СМИ, гастрономия, видеоигры и др.

Ещё одна цель плана — технологическая независимость России. Как предполагается, в 2025 году комплексный индекс технологической независимости РФ составит 10,69%, в 2026-м показатель удвоится, а к 2030-му достигнет 100%. В судостроении уровень суверенитета планируется повысить до 58%, в авиастроении — до 50%, в здравоохранении — до 80%, в новых материалах и химии — до 100%. Предполагается, что к 2030 году доля отечественных лекарств в объёме рынка увеличится до 40%, а доля граждан, которые прошли лечение с применением новых биомедицинских и когнитивных технологий, достигнет 30%.