Океанолог: приморские города увеличивают дефицит кислорода в Балтике

Заток североморских вод, обогащающий Балтийское море кислородом, происходит всё реже, а последние замеры океанологов показали, что фауна Балтики испытывает негативное влияние активно растущих приморских городов. Чем это грозит, в интервью «Новому Калининграду» сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории геологии Атлантики Института океанологии им. Ширшова РАН Дмитрий Дорохов.

«В Гданьской впадине, юго-восточная Балтика, уже не первый год наблюдается стагнация, дефицит кислорода (гипоксия) и даже аноксия, а также сероводородное заражение придонных вод, — сообщил Дорохов. — Каждый год происходят колебания концентраций кислорода, связанные с небольшими затоками североморских вод. Несколько десятков лет Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН проводит мониторинг экологического состояния Балтики, отбирается вода на химические анализы, зондами измеряются температура, соленость, мутность и концентрации кислорода в водной толще. Отмечается, что в последние годы особых улучшений нет, хотя летом этого года аноксия не наблюдалась. Бескислородная зона на дне Гданьской впадины не уменьшается. Ниже галоклина (слой воды, в котором солёность резко изменяется с глубиной — прим. „Нового Калининграда“), то есть глубже 70 метров, кислорода очень мало либо его вообще нет. В Финском заливе та же ситуация».

Дорохов пояснил, что в бескислородной зоне «отсутствует жизнь и не развивается бентос» (совокупность организмов, обитающих на поверхности дна и в толще отложений — прим. «Нового Калининграда»), из-за чего уменьшается кормовая база рыб.

«В первую очередь это явление связано с природопользованием и развитием городов на побережьях. Увеличился сброс в воды Балтики различных биогенных веществ — фосфора, азота (в основном, со сточными водами), что стало очень хорошей кормовой базой для бактерий, и они, соответственно, всё это поглощают вместе с кислородом. Затем отмершие микроорганизмы оседают на дно, и там их уже другие бактерии перерабатывают, выделяя сероводород, — продолжил Дорохов. — Так что в первую очередь это связано с деятельностью человека, это антропогенный фактор. Также климат оказывает влияние. Ученые отмечают, что для того, чтобы „вентилировались“ впадины (Балтика состоит из целой цепочки впадин, разделённых порогами), должна затекать вода Северного моря. Она более солёная и насыщенная кислородом.

Перетекая по этим впадинам, она как бы их вентилирует и улучшает ситуацию. В последнее время наши гидрофизики и коллеги из соседних стран, наблюдавшие ранее большие затоки, то есть огромный объем североморской солёной воды, сообщают, что это теперь большая редкость».