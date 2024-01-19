В Балтике зафиксировали «большой заток» соленой воды: что это значит и чем грозит

Калининградские ученые зафиксировали приток соленой воды в Балтийское море. Считается, что это довольно редкое (происходит примерно раз в десять лет) и очень важное явление, влияющее на морских обитателей и в целом на экосистему. Как происходит приток, почему он случается так редко, какое влияние на него оказывает потепление климата и может ли его заметить простой обыватель, «Новому Калининграду» рассказала научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (АО ИО РАН) Екатерина Бубнова.



Приток соленой воды, который сейчас наблюдают в Балтике, отмечен впервые с 2014 года. Чтобы он произошел, по словам Екатерины Бубновой, должны совпасть определенные погодные условия.

«Формирование так называемого „большого затока“ североморских вод в Балтийское море требует двух последовательных стадий, — говорит она. — Первая стадия — наличие области высокого давления над Балтийским регионом, которая вызывает устойчивый восточный ветер в течение одного-двух месяцев. Обычно это происходит в сентябре—октябре, море будто бы „выливается“ в океан больше обычного. Вторая стадия противоположна первой. Над Датскими проливами формируется область низкого давления, а над Северной Атлантикой — область высокого. Из-за перепада давления образуется сильный и устойчивый (больше пары недель) западный ветер. Он несет плотные солёные воды Северного моря в Балтийское. Балтика, как мы помним, за первую стадию потеряла часть воды, которая теперь будет восполнена».

Средняя глубина Балтийского моря, которое ученые называют переходной зоной между реками и всем остальным Мировым океаном, по словам Екатерины Бубновой, всего 50 метров. Из-за своей маловодности Балтика недополучает соленую воду из океана.

«Так как оно не очень глубоководное и соединяется с океаном еще более мелководными Датскими проливами, соленая вода с большим трудом поступает через них в Балтику. Это такое физическое препятствие для воды, поступающей из Северного моря», — объясняет ученый.

«Большой заток», как отмечает Бубнова, происходит примерно раз в десять лет. Сейчас его наблюдают с декабря, до этого он произошел в 2014 году, а ранее — в 2003 и 1994 годах.

«Вода в Северном море намного более соленая, чем в Балтике. В Балтике она [соленость] равняется примерно 7 единицам (т.е. в каждом килограмме воды содержится 7 граммов соли — прим. „Нового Калининграда“), а в Северном море — 32-33 единицам. Соленая вода более плотная, соответственно, она тонет. Когда она проходит через Датские проливы в Арконский бассейн, то падает на дно и перетекает по нему дальше на восток: в нашу, польскую и шведскую зоны. Учитывая, что в Северном море эта вода поверхностная, в ней очень много кислорода, то есть этот кислород приходит и в нашу зону», — рассказывает эксперт.

По словам Екатерины Бубновой, Балтика в результате притока становится двухслойной, и эти два слоя очень плохо между собой перемешиваются.

«Кислород, который поступает вместе с океанской водой, необходим для дыхания рыбам и всем морским обитателям вплоть до планктона, — поясняет она. — Дело в том, что тем, кто живет на поверхности, кислорода обычно хватает, а тем, кто на дне (это моллюски, морские тараканы и прочие) — не всегда. Когда его нет, все эти существа задыхаются и погибают. Можно сказать, что эта более плотная вода, обогащенная кислородом, для морских обитателей — это деньги в семье, не имеющей внешнего дохода. Они рано или поздно заканчиваются. Но когда весь кислород использован, приходит новый „большой заток“, который приносит с собой новые запасы кислорода».

Шведские и немецкие ученые, наблюдая за «большим затоком», сначала стали делать вывод, что период его возникновения начал увеличиваться. Однако после пересчета, по словам Бубновой, период оказался примерно одинаковым, но выяснилась другая проблема — кислород в придонном слое по всей Балтике начинает расходоваться намного быстрее из-за эвтрофикации (гиперцветение в поверхностном слое воды — прим. «Нового Калининграда»).

«Особенно часто это явление можно наблюдать в Куршском и Вислинском заливах. Когда сине-зеленых водорослей развивается слишком много, они в какой-то момент погибают и тонут. И чтобы эта органика окислилась и минерализовалась, тоже тратится кислород. Когда подсчитали, оказалось, что затока один раз в 10 лет стало не хватать. Это связано в том числе с потеплением климата. Основное цветение приходится у нас на июль и август. Учитывая, что температура Балтики с каждым годом постепенно повышается, сине-зеленым водорослям все больше подходят здешние условия».

Приток соленой воды простому обывателю практически не заметен, однако его могут вычислить рыбаки.

«Из-за „большого затока“ на несколько лет станет удобнее ловить треску. Поскольку при размножении икринки трески должны находиться в толще воды определенной плотности и солености. В общем, трески будет больше, но только в том случае, если популяция трески из нашей зоны не мигрирует в другие области», — заключает Бубнова.

Текст: Иван Марков, фото: Виталий Невар / Новый Калининград