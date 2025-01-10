В феврале возобновляются авиарейсы из Калининграда в Калугу

Авиакомпания «Северсталь» открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Калуги в Калининград и обратно. Информация об этом размещена на сайте международного аэропорта «Калуга».

Рейсы по новому направлению будут выполняться каждое воскресенье со 2 февраля:

Вылет из Калининград в 10.45, прилёт в Калугу в 14:15;

Вылет из Калуги в 15:05, прилёт в Калининград 16.50.

Перелёты будут осуществляться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 мест. Продолжительность полёта составит 2 часа 30 минут.