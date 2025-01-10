Умерла российская актриса театра и кино Евгения Добровольская

В пятницу, 10 января, на 61-м году жизни скончалась народная артистка РФ, актриса театра и кино Евгения Добровольская. Об этом сообщили в МХТ им. Чехова, где служила актриса, пишет «Интерфакс».

В театре напомнили, что Добровольская прослужила в театре 33 года, сыграв десятки главных ролей. «Последний год она боролась с тяжелой болезнью. Буквально боролась — упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны», — отмечается в сообщении.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени М. Горького. В 1988-1989 гг. — актриса Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. В 1989-1991 гг. — актриса театра-студии «Современник-2». С 1991 года — актриса МХТ имени А. П. Чехова. Лауреат международных кинофестивалей в Кошалин (Польша, 1985) и «Звезды завтрашнего дня» в Женеве (1990), всероссийских кинематографических премий «Золотой овен» (2002), «Ника» (2002), «Золотой орел» (2007) и др. Лауреат премии Благотворительного фонда Олега Табакова (2002), премии «Звезда Театрала».

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Евгения Добровольская, фото из «Википедии»

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