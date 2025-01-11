Погода в Калининграде 11 января

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Погода в Калининграде 11 января

В субботу, 11 января, в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками в виде снега с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём — +1°С, ночью столбик термометра местами опустится до −2°С. Скорость ветра составит от 2 до 9 м/с с порывами до 18 м/с, направление — юго-запад. Атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Относительная влажность 94%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более тёплую погоду на побережье. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух днём прогреется до +3°С, ночью — до +1°С. В дневные часы на всей территории региона пройдёт умеренный снег, ночью — обильные смешанные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается пасмурная погода с умеренными осадками. Максимальная температура воздуха днём — +1,1°С, ночью — −0,8°С. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду с осадками в виде мокрого снега. Ветер северный 15-20 м/с, на побережье местами до 24 м/с. Температура воздуха днём 0...+3°С. Видимость 3-7 км, в снеге 500-1000 м. Днём на дорогах гололедица, снежный накат. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 3 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в обед центр циклона «Чарли» пройдёт прямо над побережьем Калининградской области, после чего погода наладится: ветер и осадки ослабнут.

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