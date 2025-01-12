Погода в Калининграде 12 января

Днём в воскресенье, 12 января, в Калининградской области ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Портал Гидрометцентра России обещает, что температура в Калининграде будет не выше 0°C при умеренном северном ветре, скорость которого не должна превысить четыре метра в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дождь со снегом в течение суток ожидается на всей территории региона (причём, как днём, так и ночью). На побережье днём будет около +2°C, в центральной части региона и на востоке днём обещают от 0°C до +1°C. Самой низкой ночная температура, судя по прогнозу, ожидается на востоке области, где столбик термометра опустится до −3°C. В Калининграде и центральной части области ночью ожидается −2°C, а на побережье — около ноля.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 12 января ждёт пасмурная погода с прояснениями в течение дня. Утром температура в Калининграде будет в районе +1°C, днём она поднимется до +1,3°C, а вечером упадёт до −0,2°C. В течение суток обещают слабый северный ветер, который поменяется на юго-западный. Влажность — на уровне 100%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что к началу воскресенья к Калининграду приблизится зона слабых и умеренных осадков. Снег/мокрый снег в области продлится примерно до 11 часов утра, и снежный покров к этому времени прибавится.

Ранее тот же паблик сообщал, что в течение суток на побережье будет 0...+3°C, в Калининграде около −1...+1°C (днем — теплее, в темное время суток 0...-1°C), в центральных и восточных районах области 0...-3°C.

«Днем и вечером без существенных осадков и облачно с прояснениями/переменная облачность. Ветер преимущественно северный/северо-западный, ночью, утром и днем в порывах в Калининграде и области до 13-16 м/с, в прибрежной зоне (в особенности по линии Светлогорск-Куршская коса до 17-21 м/с)», — добавили синоптики.