Главу СК заинтересовало дело калининградского водителя, ударившего девочку из-за снежка

Главу СК заинтересовало дело калининградского водителя, ударившего девочку из-за снежка
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту конфликта, в ходе которого калининградский водитель ударил шестилетнюю девочку, попавшую снежком по его машине.

«По данному факту в следственном управлении СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка, — сообщает пресс-служба Следкома РФ. — Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д.Г. доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах».

Напомним, что доследственная проверка регионального следственного управления СК РФ была организована по сообщениям в сети Интернет. Соответствующую информацию ведомство разместило в Telegram-канале управления 11 января.

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