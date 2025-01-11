СК: в Калининграде водитель ударил девочку, которая попала снежком по его машине

В СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка по сообщениям в сети Интернет о противоправных действиях водителя в отношении малолетней. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале управления.

«11 января 2025 года в ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения о том, что водитель автомобиля ударил шестилетнюю девочку, которая попала снежком по его машине», — говорится в сообщении.

Проверку проводит следственный отдел по Центральному району Калининграда. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Водителю автомобиля, о котором идет речь в публикации, а также очевидцам произошедшего предлагается явиться в следственный отдел на ул. Сергеева, 2 для дачи объяснений либо позвонить по телефону 8 4012 558 765.