12-градусный мороз: калининградцам обещают самую холодную ночь с начала года

В Калининградской области ночь на понедельник может стать самой холодной с начала зимы. Как сообщает метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», ссылаясь на данные метеомоделей, морозы впервые с начала декабря могут выражаться в двузначных числах.

«Ночь на понедельник будет морозной и, вероятно, самой холодной с начала зимнего сезона: в условиях выхолаживания северной воздушной массы на гребне антициклона температура может опуститься до −9...-12°С по области (в особенности в северной и восточной части)», — предупреждают синоптики.

При этом, со вторника морозы должны уйти, так как «теплый воздух из Атлантики вновь переведёт температурный фон в плюсовые значения». Кроме того, предстоящей ночью регион ждёт небольшой снегопад: по области может выпасть до 3-5 сантиметров свежего снега.