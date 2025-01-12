В Калининграде продают отечественный автомобиль за 15 млн рублей

В Калининграде выставили на продажу представительский отечественный ретро-автомобиль за 15 млн рублей. ГАЗ-13 «Чайка» возглавил подборку «самых интересных ретро автомобилей Калининграда», составленную командой «Авито Авто», и стал самым дорогим из представленных коллекционных лотов.

«Представительский легковой автомобиль выпускался малой серией на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде c 1959 по 1981 года. За 22 года было выпущено 3 189 автомобилей данной модели. Представленный экземпляр был выпущен в 1961 году и полностью отреставрирован в 2015-2016 годах», — сообщают представители сервиса.

Также в подборку попали Cadillac Eldorado, выпущенный американской корпорацией General Motors в 1985 году (его оценивают в 4 млн рублей); ГАЗ-24 «Волга» 1997 года выпуска (1,9 млн рублей) и четырёхдверный седан Chrysler LeBaron, выпущенный в 1989 году (550 тыс. рублей).

Эксперты посоветовали потенциальным покупателям, рассматривающим машину как инвестицию, подбирать такие варианты, которые стабильно растут в цене, а также тщательно проверять историю автомобиля.

«Важно учитывать, что даже если начальная стоимость раритетной модели сравнительно невысока, уход за такой машиной потребует значительных затрат в дальнейшем», — добавили представители электронной торговой площадки.