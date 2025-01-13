В Калининграде собирают деньги для сестер с ювенальным хроническим артритом

Калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для сестер из Черняховска — 15-летней Вики и 10-летней Кати Гнездиловых. Девочкам предстоит поездка в Томск. Обследование и лечение будет проводиться за счёт государства, фонд собирает средства на проезд, проживание и возможные дополнительные лечения, сообщается на сайте «Берега надежды».



Четыре года назад девочкам установили диагноз «ювенальный хронический артрит» — тяжелое заболевание с поражением суставов неясной этиологии и сложным аутоиммунным патогенезом. В последнее время заболевание прогрессирует — девочки не могут передвигаться без инвалидного кресла, находятся на домашнем обучении. Кате официально установлена инвалидность.

«Ситуация у нас очень сложная. Появились контрактуры (тугоподвижность суставов), проблемы со зрением, судорожный синдром, — рассказала мама девочек Татьяна. — Мы получили квоту на поездку в Томск в НИИ медицинской генетики Томского Национального исследовательского научного центра РАН. Возлагаем большие надежды на эту поездку».

В Томске девочек ждут в начале февраля. Им предстоят дообследования и диагностика. Сумма к сбору — 100 тыс. рублей на каждого ребенка. Сбор ведется на сайте фонда.