Погода в Калининграде 13 января

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Днем в понедельник, 13 января, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +2°C, сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Атмосферное давление повышенное — 776 мм ртутного столба, ветер западный, слабый.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +3°C, ночью 0°C. На востоке области днём 0°C, ночью −6°C. По всей территории области — без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник малооблачно, без осадков. Температура утром −1°C, днём +3°C, вечером +1°C. Атмосферное давление — 777 мм рт. ст. Влажность — 85%.

Как сообщает телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», в понедельник в Калининграде днем ожидается 0...+1°C, на востоке региона −1...+1°C, на побережье +1...+3°C, облачно с прояснениями/переменная облачность, без осадков. «Ветер переменный с северного ночью на западный днем и юго-западный вечером, 4-7 м/с (вечером на побережье усилится до 13-15 м/с в порывах)», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, высота волн у побережья Калининградской области составит 1,5 м.

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