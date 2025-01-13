В калининградском Ботсаду в январе зацвели розы, дафна и волшебные орехи (фото)

В Ботаническом саду БФУ им. Канта в январе зацвели розы, дафна и волшебные орехи. Об этом университет сообщил на своём официальном сайте.

И.о. директора Ботсада Светлана Яковлева отметила, что волшебные орехи, гамамелис, во время цветения имеют «удивительный аромат — сладкий и ненавязчивый», который можно ощутить поблизости от растения. При этом в январе забутонизировалась калина боднантенская. Яковлева рассказала, что обычно кустарник расцветает в ноябре, а первые бутоны появляются в декабре.

«Однако в этом сезоне она только-только забутонизировалась, но зато сразу весь куст покрыт полностью сформировавшимися бутонами, которые вот-вот на днях распустятся. На несколько месяцев раньше зацвел кустарник дафны. Совсем скоро увидим необычные цветы рождественской розы, или как еще ее называют „морозника“», — заявила и.о. директора Ботанического сада БФУ.

Фото: БФУ им. Канта

Учреждение также пригласило калининградцев и гостей города посетить Ботсад. Его касса открыта с 10:00 до 16:00. Гулять по нему можно до 17:00.