Калининградец нашел 2,2 млн для погашения долга после ареста счетов и квартиры

Меры принудительного взыскания побудили калининградца оплатить задолженность по потребительскому кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту 2,1 млн рублей и уклонялся от погашения долга. Поэтому приставы наложили арест на его банковские счета и вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащей калининградцу квартиры площадью 67,8 кв. метров.

Лишившись возможности пользоваться банковскими картами и полноценно распоряжаться недвижимостью, калининградец перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 153 тысячи рублей, вынесенного за непогашение долга в установленные законом сроки.

Денежные средства направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.