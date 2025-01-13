Калининградец нашел 2,2 млн для погашения долга после ареста счетов и квартиры

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Меры принудительного взыскания побудили калининградца оплатить задолженность по потребительскому кредиту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина задолжал по кредиту 2,1 млн рублей и уклонялся от погашения долга. Поэтому приставы наложили арест на его банковские счета и вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащей калининградцу квартиры площадью 67,8 кв. метров.

Лишившись возможности пользоваться банковскими картами и полноценно распоряжаться недвижимостью, калининградец перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после дополнительной оплаты исполнительского сбора 153 тысячи рублей, вынесенного за непогашение долга в установленные законом сроки.

Денежные средства направлены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.

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