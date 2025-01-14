Погода в Калининграде 14 января

Погода в Калининграде 14 января
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Днём во вторник, 14 января, в Калининградской области ожидается пасмурная и дождливая погода при слабой плюсовой температуре. Портал Гидрометцентра России обещает, что в Калининграде будет не выше +2°C, ветер ожидается юго-западный, умеренный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 763 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на всей территории региона во вторник днём стоит ожидать дождь со снегом. На побережье и на востоке региона он будет более интенсивным, чем в центральной части области. На побережье днём прогнозируют около +3°C, в центральной и восточной частях региона — на пару градусов холоднее. Самая низкая ночная температура, судя по прогнозу, ожидается на востоке области, где столбик термометра опустится до −4°C. В Калининграде и центральной части области ночью ожидается −2°C, а на побережье — от ноля до −1°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 14 января ждёт пасмурная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −0,3°C, днём она поднимется до +1,3°C, а вечером — до +1,9°C. В течение суток обещают юго-западный ветер, который будет колебаться от слабого до умеренного. Влажность — на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что начиная с утренних часов вторника и вплоть до вечера в Калининграде и области ожидаются осадки в виде мороси/дождя, возможны переохлажденные (замерзающие) дожди/морось при температуре около 0°. Местами возможен мокрый снег и формирование слоя гололеда на поверхности.

«В Калининграде, западной и центральной части области переохлажденный дождь и формирование гололеда наиболее вероятно утром, в дневные и вечерние часы — на востоке региона (Черняховский, Гусевский, Краснознаменский, Озерский, Нестеровский р-н). В прибрежной зоне гололедные явления маловероятны, ожидается дождь при +1...+3°С. Будьте аккуратны на дорогах и тротуарах!» — предупреждают синоптики.

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