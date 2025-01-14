Четырёхэтажку на месте расселённого дома на ул. Расковой намерен строить Рустам Алиев

Четырёхэтажку на месте расселённого дома на ул. Расковой намерен строить Рустам Алиев
Фото: скриншот «Яндекс Карты»
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Строительством четырёхэтажного жилого дома на углу улиц Чапаева и Марины Расковой, где сейчас стоит расселённое в 2017 году двухэтажное здание, намерен заняться бенефициар калининградского АО «Молоко» Рустам Алиев.

Как сообщает «Руград», управляющая компания «ЖЭУ-18» окончательно прекратила управлять домом ещё в январе 2018 года. При этом само здание не было признано аварийным.

«Как следует из ЕГРН, 20 февраля 2018 года право собственности на участок и все 8 квартир в доме на ул. Расковой, 20-22, перешло Рустаму Алиеву — основателю и бенефициару калининградского АО „Молоко“, — сообщает издание. — В декабре 2022 года Алиев успешно прошел экспертизу по проекту малоэтажного жилого комплекса на месте ветхого жилья. Проектно-сметную документацию и инженерные изыскания готовили ИП Олег Семов и компания „Веста Проект“. Однако разрешение на строительство бизнесмен смог получить только спустя 2 года».

Строительство будет проходить напротив виллы Шмидт, ранее выкупленной и отреставрированной Алиевым.

Отметим, что будущая новостройка появится по соседству с историческими виллами «Шмидт» и «Яфа», в самом туристическом месте бывшего кёнигсбергского района Амалиенау. По соседству на ул. Кутузова в Белорусском сквере находится одна из точек популярного экскурсионного маршрута и остановка туристических автобусов. Сама вилла «Шмидт» на ул. Расковой была выкуплена и полностью отреставрирована основателем АО «Молоко» Рустамом Алиевым.

«Руград» уточняет, что ранее бизнесмен планировал построить на этом участке галерею-музей, однако в 2018 году он получил в аренду без торгов другой участок для строительства Музея русской живописи и прикладного искусства, строительство которого ведётся в «Рыбной деревне-2» на острове Октябрьском с января 2020 года.

Ранее сообщалось, что областные власти разрешили построить жилой многоквартирный дом у виллы Шмидт. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство четырёхэтажного дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:111005:78 по адресу: ул. Расковой, д. 20-22. Общая площадь составит 1271,9 кв. м, а площадь здания — 922,11 кв. м.

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