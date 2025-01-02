Власти разрешили построить четырёхэтажный многоквартирный дом в Амалиенау

Областные власти разрешили построить жилой многоквартирный дом у виллы Шмидт (младшего). Разрешение было выдано 20 декабря. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство четырёхэтажного дома запланировано на участке с кадастровым номером 39:15:111005:78 по адресу: ул. Расковой, д. 20-22. Общая площадь составит 1271,9 кв. м, а площадь здания — 922,11 кв. м.

Разрешение на строительство выдали физическому лицу, чьи данные не раскрываются. Действовать оно будет до 20 декабря 2026 года.