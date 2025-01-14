В мэрии объяснили остановку ремонта тротуара на улице Воздушной в Калининграде

Все новости по теме: Ремонт дорог

Городские власти объяснили остановку ремонта тротуара на улице Воздушной в Калининграде. Сообщение администрации появилось в комментариях на странице сити-менеджера Елены Дятловой в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница города оставила обращение к главе по поводу неочищенного тротуара на улице Воздушной и переносе пешеходного перехода через дорогу. Мэрия пояснила, что специалисты проконтролируют уборку. Касательно пешеходного перехода городские власти рассказали, что в рамках ремонта улицы Красносельской рабочие смонтировали искусственную неровность в районе пересечения с улицей Воздушной, так как это «аварийно-опасный участок».

«Работу на Воздушной не закончили в связи с ухудшением погодных условий. Подход к пешеходному переходу оборудуют с наступлением положительных температур и сухой погоды. Приносим извинения за причинённые неудобства. Также на 2025 год запланировано устройство тротуаров по ул. Воздушная от ул. Менделеева до пер. Воздушного, от ул. Красносельская до д. 66Б, от д. 66Б до д. 82, от д. 82 до д. 85», — говорится в сообщении администрации Калининграда.

админка.jpg

Изображение: скриншот комментариев на странице Елены Дятловой

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter