В мэрии объяснили остановку ремонта тротуара на улице Воздушной в Калининграде

Городские власти объяснили остановку ремонта тротуара на улице Воздушной в Калининграде. Сообщение администрации появилось в комментариях на странице сити-менеджера Елены Дятловой в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница города оставила обращение к главе по поводу неочищенного тротуара на улице Воздушной и переносе пешеходного перехода через дорогу. Мэрия пояснила, что специалисты проконтролируют уборку. Касательно пешеходного перехода городские власти рассказали, что в рамках ремонта улицы Красносельской рабочие смонтировали искусственную неровность в районе пересечения с улицей Воздушной, так как это «аварийно-опасный участок».

«Работу на Воздушной не закончили в связи с ухудшением погодных условий. Подход к пешеходному переходу оборудуют с наступлением положительных температур и сухой погоды. Приносим извинения за причинённые неудобства. Также на 2025 год запланировано устройство тротуаров по ул. Воздушная от ул. Менделеева до пер. Воздушного, от ул. Красносельская до д. 66Б, от д. 66Б до д. 82, от д. 82 до д. 85», — говорится в сообщении администрации Калининграда.





Изображение: скриншот комментариев на странице Елены Дятловой