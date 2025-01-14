Горвласти намерены привлечь к ответственности перевозчика за редкий транспорт

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Жительница области Наталья пожаловалась сити-менеджеру на редкий транспорт до Большого Исаково. По её словам, Московский проспект Калининграда обеспечен транспортом до позднего вечера, а в посёлов в Гурьевском округе после 21:00 не попасть. Проблему усугубляет развязка на окружной дороге, которая мешает жителям дойти до Большого Исаково, а путь через СНТ Колосок небезопасен.

Власти города ответили, что по согласованию с правительством области муниципальный маршрут № 29 продлён. Курсирование по нему осуществляют семь автобусов по рабочим дням и четыре — в выходные. В первом случае интервал составляет 20-25 минут, а во втором — от 34 до 38 минут.

«В ходе оперативного контроля с использованием ПО „АСК-Пассажирский транспорт“ зафиксированы случаи увеличения интервала движения автобусов по причине неполного выпуска транспортных средств на линию ООО „Вест Лайн 3“, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа по данному маршруту. По информации от перевозчика, неполный выпуск транспортных средств на линию связан с дефицитом линейного состава на предприятии. Тем не менее, по итогам работы за январь 2024 года за указанные нарушения ООО „Вест Лайн 3“ будет привлечено к ответственности в соответствии с заключенным муниципальным контрактом», — говорится в сообщении администрации Калининграда.

«Новому Калининграду» не удалось получить оперативный комментарий в ООО «Вест Лайн 3».

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Изображение: скриншот комментариев на странице сити-менеджера Калининграда

Ранее администрация Калининграда сообщила, что решающими факторами в формировании кадрового дефицита водителей общественного транспорта являются «возраст водителей 55+» и «сложные, непривлекательные для большинства молодёжи условия работы». При этом горвласти отметили, что сейчас заработная плата водителей «выше средней по региону». Во время прямой линии в декабре 2024 года Алексей Беспрозванных отметил, что из-за нехватки 40% кадров в сфере общественного транспорта на маршруты не выходит 20% автобусов.

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