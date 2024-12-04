Горвласти: дефицит водителей автобусов вызван сложными условиями труда

Решающими факторами в формировании кадрового дефицита водителей общественного транспорта являются «возраст водителей 55+» и «сложные, непривлекательные для большинства молодёжи условия работы». Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Горвласти отметили, что сейчас заработная плата водителей «выше средней по региону». Так, согласно данным на сайте «Калининград-Гортранс», водителю автобуса предлагают от 60 тыс. рублей на руки.

В городской администрации также напомнили, что нехватка водителей остаётся основной причиной недостаточного выпуска транспорта на маршруты.

Напомним, в середине февраля «Калининград-ГорТранс» начал самостоятельно готовить водителей автобусов, чтобы бороться с их нехваткой. Кроме того, дефицит кадров, как уверяют в мэрии, тормозит открытие новых маршрутов. В сентябре стало известно, что из-за нехватки водителей был введён режим разрывных графиков для сотрудников «Калининград-Гортранса». Глава администрации города Елена Дятлова поясняла, что водители в соответствии с новыми графиками отрабатывают с утра, потом отдыхают, после чего выходят в вечернюю смену. В октябре власти признали, что проблема дефицита кадров также коснулась частных перевозчиков.

Напомним, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».