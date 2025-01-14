СМИ: первый рейс парома «Антей» из Петербурга в Калининград перенесли

СМИ: первый рейс парома «Антей» из Петербурга в Калининград перенесли
Фото: телеграм-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга»
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Первый рейс парома «Антей» из Санкт-Петербурга в Калининград перенесли. Об этом 14 января сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на порт «Морской фасад».

Изменения в расписании связаны «с неблагоприятными погодными условиями» в порту Пионерского. Отмечается, что «Антей» выйдет в море не 15 января, как планировалось изначально, а 16 января. Отправка судна назначена на 13:00 по Москве, пишет издание со ссылкой на данные системы бронирования оператора «Трансбизнесконсалтинг».

На первый рейс парома билет на одного пассажира без автомобиля обойдётся в 6820 рублей. Ему предлагается размещение в шестиместной каюте. «Фонтанка» сообщила, что билеты купили только два человека. Оба пассажира являются водителями, которые сопровождают транспорт.

Ранее сообщалось, что паром «Антей» с 15 января начнёт регулярные рейсы в Калининград (терминал в Пионерском) из Санкт-Петербурга (терминал «Морской фасад»). Реализация билетов на судно осуществляется через систему электронного бронирования на сайте грузового агента. Оператор также отметил, что на линии «Усть-Луга — Калининград» (терминал в Балтийске) работают четыре железнодорожных парома: «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Амбал».

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