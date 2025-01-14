СМИ: первый рейс парома «Антей» из Петербурга в Калининград перенесли

Первый рейс парома «Антей» из Санкт-Петербурга в Калининград перенесли. Об этом 14 января сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на порт «Морской фасад».

Изменения в расписании связаны «с неблагоприятными погодными условиями» в порту Пионерского. Отмечается, что «Антей» выйдет в море не 15 января, как планировалось изначально, а 16 января. Отправка судна назначена на 13:00 по Москве, пишет издание со ссылкой на данные системы бронирования оператора «Трансбизнесконсалтинг».

На первый рейс парома билет на одного пассажира без автомобиля обойдётся в 6820 рублей. Ему предлагается размещение в шестиместной каюте. «Фонтанка» сообщила, что билеты купили только два человека. Оба пассажира являются водителями, которые сопровождают транспорт.