Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в Рунете

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Масштабный сбой в Рунете, который был зафиксирован во второй половине дня 14 января, был вызван проблемами с сетевой связностью. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, пишет «Интерфакс».

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — пояснили в РКН. В ведомстве пояснили, что сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Напомним, в районе 16 часов во вторник пользователи начали жаловаться на проблемы в работе мобильных приложений и в загрузке сайтов и почтовых сервисов. При этом российские телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей.

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