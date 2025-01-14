Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в Рунете

Масштабный сбой в Рунете, который был зафиксирован во второй половине дня 14 января, был вызван проблемами с сетевой связностью. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, пишет «Интерфакс».

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — пояснили в РКН. В ведомстве пояснили, что сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика.

Напомним, в районе 16 часов во вторник пользователи начали жаловаться на проблемы в работе мобильных приложений и в загрузке сайтов и почтовых сервисов. При этом российские телеком-операторы заявили, что сбой не связан с работой их сетей.