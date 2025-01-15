Погода в Калининграде 15 января

В среду, 15 января, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +5°С, ночью столбик термометра опустится до +1°С. Скорость ветра составит от 1 до 4 м/с с порывами до 8 м/с, направление — северо-запад. Атмосферное давление выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность 94%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду на всей территории региона. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном воздух днём не прогреется выше +1°С, ночью — до −5°С. Умеренный дождь днём и смешанные осадки ночью. В Калининграде, Гвардейске, Мамоново и Багратионовске днём +4°С, ночью +1... −4°С. В Зеленоградске, Пионерском и Балтийске днём +3°С, ночью −1°С. В ночные часы на западе региона также прогнозируются слабые смешанные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с туманом. Максимальная температура воздуха днём — +5°С, ночью — +2,6°С. Влажность — до 95%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную погоду. Ночью небольшие осадки (преимущественно дождь), местами гололёд. Ветер западный, северо-западный ночью 7-12 м/с, днём 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+4°С, днём +2...+5°С. Видимость 3-7 км. Ночью на дорогах гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду «существенных осадков не ожидается, ветер стихнет, а температура составит +1...+4°С по области, появятся шансы на прояснения».