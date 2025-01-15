Приставы помогли сбитой на тротуаре калининградке получить компенсацию с водителя

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В Калининграде судебные приставы взыскали с виновника автомобильной аварии компенсацию морального вреда 1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградка серьёзно пострадала под колесами легкового автомобиля, выехавшего на тротуар. Женщина получила травмы, которые надолго лишили её возможности передвигаться самостоятельно и привели к инвалидности. Согласно судебному постановлению виновник аварии должен компенсировать пострадавшей нанесенный моральный вред в размере 1 млн рублей, однако должник не исполнил решения суда.

Тогда в отношении него были приняты меры принудительного взыскания. Судебные приставы наложили арест на банковские счета должника и обратили взыскание на его зарплату. Утратив возможность пользоваться банковскими картами, калининградец перечислил всю сумму долга на депозитный счет отделения судебных приставов. Далее деньги были направлены взыскательнице.

Права женщины, пострадавшей в аварии, восстановлены. Ограничения с должника сняты.


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