Власти: ПСД для школы в Холмогоровке могут использовать и в Зеленоградске

Для строительства новой школы в Зеленоградске могут использовать проектно-сметную документацию, которую разработают для учреждения в Холмогоровке. Об этом власти муниципалитета написали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жительница Зеленоградска Анна обратила внимание главы региона на то, что в городе уже переполнены местная средняя общеобразовательная школа и гимназия «Вектор». Администрация округа изначально запросила отсрочку на предоставление ответа. Позже власти рассказали, что участок для образовательного учреждения уже определён. Проектно-сметную документацию для его строительства могут использовать ту же, что и для школы в посёлке Холмогоровка.

«Под строительство новой школы уже определили земельный участок в районе улицы Тургенева в городе Зеленоградске. В течение этого года в отношении данного земельного участка продлится предпроектная работа по сбору исходных данных и технических условий. Также идут работы по проектированию школы в поселке Холмогоровка. По результатам проектирования, возможно, применят проектную документацию повторно, для строительства школы в Зеленоградске», — говорится в сообщении администрации округа.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

В борьбе за школу: почему прокуратура подала в суд на власти Зеленоградска

На строительство новой школы в Зеленоградске местную администрацию пытается понудить районная прокуратура. На декабрьском заседании суда надзорный орган отметил, что в гимназии «Вектор» по состоянию на март 2024 года обучалось чуть больше 1000 человек при проектной мощности учреждения в 850 учеников. СОШ Зеленоградска при 1000 человек проектной мощности ежедневно принимает 1502 ребенка. Прокуратура также отметила, что новое образовательное учреждение власти обещали построить к 2025 году, однако проблема переполненных школ в городе-курорте осталась нерешённой.