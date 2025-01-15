Власти: ПСД для школы в Холмогоровке могут использовать и в Зеленоградске

Все новости по теме: Строительство школ в Калининградской области

Для строительства новой школы в Зеленоградске могут использовать проектно-сметную документацию, которую разработают для учреждения в Холмогоровке. Об этом власти муниципалитета написали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Жительница Зеленоградска Анна обратила внимание главы региона на то, что в городе уже переполнены местная средняя общеобразовательная школа и гимназия «Вектор». Администрация округа изначально запросила отсрочку на предоставление ответа. Позже власти рассказали, что участок для образовательного учреждения уже определён. Проектно-сметную документацию для его строительства могут использовать ту же, что и для школы в посёлке Холмогоровка.

«Под строительство новой школы уже определили земельный участок в районе улицы Тургенева в городе Зеленоградске. В течение этого года в отношении данного земельного участка продлится предпроектная работа по сбору исходных данных и технических условий. Также идут работы по проектированию школы в поселке Холмогоровка. По результатам проектирования, возможно, применят проектную документацию повторно, для строительства школы в Зеленоградске», — говорится в сообщении администрации округа.

ньюскул.jpg

Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

В борьбе за школу: почему прокуратура подала в суд на власти Зеленоградска

На строительство новой школы в Зеленоградске местную администрацию пытается понудить районная прокуратура. На декабрьском заседании суда надзорный орган отметил, что в гимназии «Вектор» по состоянию на март 2024 года обучалось чуть больше 1000 человек при проектной мощности учреждения в 850 учеников. СОШ Зеленоградска при 1000 человек проектной мощности ежедневно принимает 1502 ребенка. Прокуратура также отметила, что новое образовательное учреждение власти обещали построить к 2025 году, однако проблема переполненных школ в городе-курорте осталась нерешённой.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter