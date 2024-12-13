В борьбе за школу: почему прокуратура подала в суд на власти Зеленоградска

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Прокуратура Зеленоградского района пытается понудить местные власти построить в городе-курорте новую школу. Прокурор подал иск в суд на местную администрацию. На предварительном заседании побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Пока все участники ожидали начала заседания, помощник прокурор Кристина Колтайс ввела в курс дела: «Еще в 2020 г. во время проверки мы выявили, что возможности школ — а их в Зеленоградске две — общеобразовательная и гимназия „Вектор“ — не соответствуют нормативам. Уже на тот момент образовательные учреждения были переполнены. В связи с чем прокуратура внесла представление в орган местного самоуправления об устранении нарушений закона. По результатам рассмотрения представления администрации в том же 2020 году сформировала земельный участок под строительство школы на ул. Тургенева в Зеленоградске. Сегодня мы подходим к 2025 году. Именно в 2025-м жителям была обещана новая школа. Люди ждали и всё помнят. Но проблема переполненных школ так и осталась нерешенной. При этом количество детей в округе растет. Президент страны ежегодно говорит о необходимости создания комфортных условий, в том числе для их обучения».

По данным прокуратуры, в той же гимназии «Вектор» по состоянию на март 2024 года обучалось чуть больше 1000 человек при проектной мощности учреждения в 850 учеников. СОШ Зеленоградска при 1000 человек проектной мощности ежедневно принимает 1502 ребенка.

На самом заседании прокуратура также начала с цифр: «Учеников 8-х классов гимназии „Вектор“ перевели на обучение во вторую смену с обоснованием того, что в школе не хватает кабинетов, — рассказала помощник прокурора. — На сегодняшний день только в начальной школе здесь учится 18 классов при наличии 15 аудиторий. Старшая школа состоит из 20 классов при наличии 17 аудиторий. В гимназии обучаются жители поселков Малиновка, Сосновка, Вишневое и других, что входят в состав Зеленоградска. После второй смены дети выезжают в 17.45 после шестого урока или в 18.30 после седьмого. Домой приходят где-то после 19.00».

Судья Екатерина Безруких поинтересовалась, чему противоречит тот факт, что дети учатся в две смены: «Назовите мне нормативный акт о том, что школьное образование должно осуществляться только в первую смену, а вторая допускается только при наличии каких-то очень серьезных обстоятельств».

Представитель прокуратуры сослалась на практику, рекомендованную в том числе Министерством образования: «Кроме того, уже на сегодня в школах имеются нарушения санитарно-эпидемиологического состояния — почти все кабинеты не соответствуют нормативному количеству учеников. Я сейчас говорю про младшие классы, где дети привязаны к одним и те же аудиториям. Фактически площадь на одного ребенка не соответствует нормам санитарно-эпидемиологического законодательства. Что в школе, что в гимназии. Мы считаем, что создание образовательных организаций относится к компетенции местных органов самоуправления. А финансирование строительства является правом правительства области. Потому в иске указали как раз на бездействие администрации, которая с 2022 года не уведомляла правительство области о необходимости строительства новой школы. В связи с чем денежные средства на указанные цели в бюджеты заложены не были».

«Почему вы считаете, что вправе в таком ключе вмешиваться в бюджетную деятельность муниципалитета? Вы хотите, чтобы администрация нашла где-то больше 1 миллиарда рублей и потратила их только на новую школу? А все остальные расходные статьи будут исключены на следующие 5 лет? В иске вы просите признать бездействие администрации и обязать ее построить школу. Если суд вам эти требования удовлетворит, а денег администрации так никто и не даст в указанные сроки, то фактически мы должны вынести заведомо неисполнимое судебное решение», — сказала судья. Представитель прокуратуры ответила, что администрация, конечно, не должна строить школу за счет собственных средств, но попросить субсидию и добиваться строительства школы она очень даже вправе. Тем более что анализ статистических данных показывает, что уже к 2027 году число школьников в Зеленоградском районе будет больше на 1000 человек от того количества, что могут принять школы, а к 2030 году учеников будет уже на 2000 больше, чем смогут вместить имеющиеся образовательные учреждения.

В западной части Зеленоградска идет активная застройка



«Откуда у вас такие расчеты? На каких статистических данных они основаны?» — довольно эмоционально отреагировала на слова прокурорского работника представитель администрации Ольга Кирюшина.

«Мы ежегодно запрашиваем статистику школ, сколько поступило детей и в какие классы, — ответила помощник прокурора. — Анализ этих данных, которые нам присылает в том числе и орган местного самоуправления, позволило нам сделать такой вывод. И когда мы проверяли соответствие санитарно-эпидемиологического законодательства по проектной мощности, то брали ситуацию, что называется, „здесь и сейчас“. И она у нас уже сегодня не соответствует принятым нормативам. За предыдущие пять лет мы видим значительный рост численности учеников. А муниципалитет планирует и в дальнейшем развивать территорию, в том числе строить новые дома. Следовательно, мы не может говорить о том, что население Зеленоградска будет уменьшаться, когда предпосылок к этому нет. Проблему нужно решать сейчас, чтобы дети получали образование в соответствии с требованиями закона. Первоначально школу обещали к 2025 году. Жители ждали, сейчас задают вопросы. Так что мы выступаем в интересах в том числе несовершеннолетних детей».

Как разъяснила в ходе судебного заседания представитель районной администрации Ольга Кирюшина, еще в феврале 2022 года правительство региона утвердило госпрограмму Калининградской области «Образование», где строительство нового корпуса для общеобразовательной школы Зеленоградска на 1100 мест было перенесено на 2029–2030 годы с софинансированием в сумме 1 млрд 785 млн рублей.

«Программа, которая предусматривала строительство школы в 2025 году, утратила силу, — пояснила представитель местной администрации. Помощник прокурора на это заметила, что, несмотря на то, что в указанной программе строительство школы в Зеленоградске включено в перечень объектов образования, планируемых к участию в следующих отборах на получение средств федерального бюджета, сведений о фактическом строительстве и вводе в эксплуатацию школы именно в 2029–2030 годах там не содержится.

«Правительство приняло новую программу, включило туда образовательный объект и установило сроки софинансирования и прочее, — пояснила представитель администрации. — Это не наше решение, а региональных властей, поэтому речь не идет о нашем бездействии. Мы просим в качестве третьего лица привлечь для участия в заседании правительство области».

Судья назначила следующее заседание на январь 2025 года.

Проектируемый новый ЖК на ул. Потемкина в Зеленоградске. Изображения из презентации, представленной на градсовете в августе 2024 г.



Между тем у Зеленоградска большие планы на новых жителей. К примеру, правительство Калининградской области в мае 2024 года выдало разрешение на строительство, а в августе региональный градсовет одобрил концепцию семиэтажного жилого комплекса по ул. Потемкина. В трех корпусах планируется разместить 307 квартир. Причем в 2021 году глава местного общественного Совета администрации округа, бывший глава райадминистрации Владимир Шегеда предлагал областным властям передать участок на Потёмкина муниципалитету под строительство новой школы в Зеленоградске. Однако из правительства пришёл ответ за подписью бывшего вице-премьера Ильи Баринова, в котором говорилось, что «имущественный комплекс подлежит внесению в уставной капитал АО „Корпорация развития Калининградской области“ в 2020–2022 годах».

В итоге областные власти передали комплекс компании местного депутата-застройщика Леонида Кухарева, который в обмен на возможность возвести на этой земле жилой комплекс построил в пос. Переславское базу для госпредприятия «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 2». При этом в представленных на градсовете материалах имелось письмо от замглавы администрации Зеленоградска Сергея Заболотного, в котором сообщалось, что образовательные организации города способны принять то количество детей, которое будет проживать в комплексе.

А на въезде в поселок Малиновка застройщик уже приступил к строительству комплекса из 35 многоквартирных домов по четыре этажа каждый на 2029 квартир. Даже по самым скромным подсчетам, это около 5000 новых жителей. Те, кто поселился в Малиновке раньше, уже направили открытое письмо губернатору Алексею Беспрозванных, где в том числе задают ему вопрос, а где же будут учиться дети новоселов.

Вероятно, есть надежда на «масштабного инвестора» — специализированного застройщика «Куршская ривьера», который пообещал построить в пос. Сосновка и Вербное в 2027–2028 годах здания средней общеобразовательной школы на 1000 мест и детского сада на 525 мест. Но пока что в исполнение этих обещаний верится с трудом.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»