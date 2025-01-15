Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Глава государства заявил об этом во время заседания Российского комитета «Победа», сообщает РИА Новости.

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения — по 55 тысяч рублей», — цитирует Путина агентство. Президент также отметил, что властям необходимо делать всё, чтобы жизнь тех, кто спас страну, была достойной и обеспеченной.

В декабре стало известно, что 2025 год в России объявлен годом защитника Отечества. С таким предложением глава государства выступил на заседании Госсовета.