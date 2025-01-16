Погода в Калининграде 16 января

Днём в четверг, 16 января, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 770 мм, ветер западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 60%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +5°C, на востоке области +2°C. На всей территории региона небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, дымка. Температура утром +2°C, днём +4°C, вечером +5°C. Влажность составит 97%.