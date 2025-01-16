Погода в Калининграде 16 января

Днём в четверг, 16 января, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +4°C. Атмосферное давление — 770 мм, ветер западный, 5 м/с. Вероятность осадков — 60%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +5°C, на востоке области +2°C. На всей территории региона небольшой дождь.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг пасмурно, дымка. Температура утром +2°C, днём +4°C, вечером +5°C. Влажность составит 97%.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Во второй половине недели, предварительно, регион продолжит находиться под влиянием антициклона над Европой, на периферии которого будут циркулировать тропические воздушные массы, так что небольшие заморозки/около нулевые температуры возможны лишь по ночам, а днем можно ожидать довольно высокие отметки около +5°C (вполне возможно и до +6...+8°C), существенных осадков и усилений ветра не предвидится».