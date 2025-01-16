Авиарейс из Калининграда в Петербург стал самым дешёвым по России в праздники

Самым дешёвым билетом на внутреннем рынке в праздничный период оказался перелёт из Калининграда в Санкт-Петербург. Его стоимость составила 717 руб. с вылетом 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авиасейлс».



«Самый дешевый билет стоил 717 рублей. Полет состоялся в день покупки билета — 31 декабря из Калининграда в Санкт-Петербург (авиакомпания „Победа“)», — рассказали эксперты.

За границу выгоднее всех улетел пассажир авиакомпании Flyone из Минеральных Вод в Ереван за 2 018 рублей, сообщили в компании.

Также наиболее дешевыми авиабилетами по России в новогодние праздники стали билеты из Сочи в Москву — 1 185 рублей и Нальчик — 1 188 рублей, из Санкт-Петербурга в Калининград — 1 250 рублей, из Уфы в Саратов — 1 480 рублей и из Москвы в Санкт-Петербург — 1 858 рублей.