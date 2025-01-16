Эксперты рассказали, сколько россияне потратили на празднование Нового года

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В общей сложности на новогодний стол, досуг и подарки россияне в среднем потратили 64 439 руб. при планируемых тратах в 62 655 руб. Основной статьёй расходов в этом году стали подарки родным и близким. На них россияне в среднем потратили 29 868 руб. Об этом свидетельствуют данные мониторингового опроса ВЦИОМ.

На праздничный досуг (ёлки для детей, посещение театров, ресторанов и др.) пришлось 22 327 руб., а на новогодний стол — 12 244 руб. «Если на „хлебе и зрелищах“ россияне сэкономили, потратив меньше запланированного на праздничный стол (892 руб.) и досуг (4 209 руб.), то на подарки, напротив, были вынуждены „раскошелиться“ сильнее, чем ожидалось: превышение фактических расходов над запланированными по ним в среднем составило 6 885 руб», — отметили в ВЦИОМ.

«По традиции большая часть новогодних трат легла на мужские плечи — подготовка к 2025 г. мужчинам в среднем обошлась в 83 450 руб., женщинам — в 48 731 руб. Наибольший разрыв в „мужских“ и „женских“ тратах пришёлся на новогодние подарки — мужчины оказались чуть ли не в 2,5 раза щедрее (43 121 руб. vs. 18 958 руб.)», — добавляет ВЦИОМ.

Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.


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