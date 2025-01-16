Nordwind объявил о продаже билетов по 100 рублей из Калининграда в Петербург

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Авиакомпания Nordwind сообщила о начале продаже субсидированных билетов по 100 рублей по направлению Калининград-Санкт-Петербург. Такая информация размещена на сайте компании.

Даты продажи и перелётов — с 14 января по 15 февраля 2025 года. Класс перелёта — эконом, разрешается брать ручную кладь до 10 кг и багаж до 20 кг. Обмен и возврат билета до вылета рейса разрешен со сбором до окончания регистрации на рейс, после вылета — запрещён.

Купить субсидированные билеты могут граждане РФ, зарегистрированные на территории Калининградской области, учащиеся вузов Калининградской области, молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, а также люди с определёнными категориями инвалидности и многодетные семьи с подтверждающими документами.

Напомним, в соответствии с правилами в год пассажир может приобрести не более 4 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» или не более 2 авиабилетов по маршруту «туда и обратно» или не более 2 авиабилетов по маршруту «в одну сторону» и 1 авиабилет «туда и обратно».

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