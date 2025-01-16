Арендатор кирхи Рудау через экспертизу установил состав старинной кладочной смеси

Арендатор кирхи Рудау Михаил Шевердяев «ради научного любопытства и практического понимания» заказал исследование старинного кладочного состава, который использовали при строительстве исторического объекта.

«Возможно, это первое подобное исследование, так как в Калининградской области нет специализированных лабораторий, — сообщил он в своем паблике, посвященном восстановлению памятника архитектуры. — Из самой старой части стены, сложенной из полевого камня (датируется первой половиной XIV века), мы взяли кусок смеси. Отвезли его в Санкт-Петербург в Инновационный испытательный центр „Строительство и Реставрация“, где был сделан рентгенофазовый и петрографический анализ образца и определен его состав. И что важно, определен современный аналог той древней смеси».

«Новому Калининграду» Михаил Шевердяев сообщил, что современный аналог смеси он намерен использовать при дальнейшем восстановлении кирхи.

«Мы хотим открыть на территории предварительный музейчик, небольшая часть экспозиции которого, будет посвящена местному средневековому строительству, — добавил он. — Посетителям, возможно, будет интересно увидеть, как делали кирпичи, из чего готовили кладочный раствор, как поднимали на стену камни в XIII-XIV вв».

Также Шевердяев в комментариях к публикации сообщил, что готов поделиться информацией с коллегами, занимающимися восстановлением средневековых объектов.

Ранее инвестор сообщал «Новому Калининграду», что рассчитывает проводить восстановительные работы на кирхе с 2024 по 2030 год.

«В 2030 году кирха должна обрести окончательный вид изнутри и снаружи, но это не значит, что мы не будем вовлекать этот объект в мероприятия. Он будет открыт. В первую очередь будет делаться кровля над башней (это сделано в августе прошлого года — прим. „Нового Калининграда“), а над основным зданием кирхи по плану намечена на 2028 год. Мы будем стараться сделать ее как можно быстрее», — пояснял Шевердяев.