В стене кирхи Рудау обнаружили фрагменты старинных эпитафий (фото)

В кирхе Рудау в ходе противоаварийных работ были найдены два фрагмента старинной эпитафии из натурального камня. О находке и первых выводах экспертов сообщил администратор паблика, посвященного восстановлению орденской кирхи, расположенной в поселке Мельниково Зеленоградского округа.

«Видимо, они были заложены в стену во время перестройки здания в XVI-XIX вв., — предполагают представители арендатора объекта. — Один фрагмент был найден на высоте восьми метров под мауэрлатной балкой (на фрагменте разборчиво буквы TET...GIGENLE...), а другой замурован в разрушенном проеме двери на высоте полутора метров (разборчиво N...)».

В паблике отмечается, что камень, из которого была изготовлена плита, выглядит весьма необычно, поэтому для определения места его происхождения был приглашён ученый геолог и палеонтолог, кандидата геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова Эдуард Мычко, который также является автором книги «Ископаемая летопись Янтарного края».

Мычко сообщил, что для изготовления эпитафии использовали известняк красно-бордового цвета с охристыми пятнами, называемый в геологической литературе «верхним красным ортоцератитовым известняком» (название «ортоцератитовые» говорит о наличии многочисленных ископаемых раковин древних головоногих моллюсков ортоцерасов, которые встречаются в этом известняке).

«По современным данным, эти известняки имеют точную стратиграфическую привязку (азериский горизонт дарривильского яруса среднего ордовика) и соответственно геохронологическую привязку ~462 млн лет. Сформировались они на дне морского бассейна, расположенного на окраине древнего континента Балтика и содержат разнообразную ископаемую фауну — трилобитов, головоногих моллюсков, брахиопод и прочее, — делает вывод эксперт. — На территории Калининградской области слои подобных известняков находятся на большой глубине, более двух км. Однако, эти же красные ортоцератитовые известняки выходят на поверхность намного севернее: например, обнажаются на острове Эланд и юго-центральной части Швеции. Там же существуют карьеры по добыче этого известняка, который издревле использовался в строительстве и декоративном искусстве. Более чем очевидно, что территория Швеции и является местом происхождения материала для обсуждаемой эпитафии. Резюмируя, отмечу, что доподлинно установить факт того добыт ли он на территории Самбии или привезен на корабле из Швеции невозможно. Тем не менее естественным местом его происхождения является территория Швеции».

В свою очередь историк Александр Казённов отметил, что старые надгробные плиты часто использовались вторично. В частности, их пережигали на известь, использовали как облицовочный и строительный материал. Что касается материала, из которого была изготовлена плита, то, по словам Казённова, в орденский период практически весь подобный материал был привозным. Доставляли его из Готланда и Швеции.