В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми

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В Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает РБК в четверг, 16 января. 

Сейчас размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя. В законопроекте предлагается увеличить его до 60%, а также установить минимальный размер такого пособия не менее 100% регионального прожиточного минимума для детей. Авторы проекта считают, что принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска и станет подспорьем для семей с детьми.

Инициативу внесёт группа депутатов от ЛДПР и сенаторов. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может достигнуть в России 97 тыс. руб.

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