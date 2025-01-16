В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми

В Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает РБК в четверг, 16 января.
Сейчас размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя. В законопроекте предлагается увеличить его до 60%, а также установить минимальный размер такого пособия не менее 100% регионального прожиточного минимума для детей. Авторы проекта считают, что принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска и станет подспорьем для семей с детьми.Инициативу внесёт группа депутатов от ЛДПР и сенаторов. Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет может достигнуть в России 97 тыс. руб.