В Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми

В Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает РБК в четверг, 16 января.



Сейчас размер пособия составляет 40% от среднего заработка родителя. В законопроекте предлагается увеличить его до 60%, а также установить минимальный размер такого пособия не менее 100% регионального прожиточного минимума для детей. Авторы проекта считают, что принятие законопроекта поможет финансово защитить женщин на время декретного отпуска и станет подспорьем для семей с детьми.