Минтруд: в 2027-м максимальное пособие по уходу за ребенком будет почти 97 тысяч

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В 2027 году в России максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составит почти 97 тыс. рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 года. Так, в 2025 году у нас максимальная сумма выплаты составит почти 69 тыс. рублей в месяц, в 2026 году это 83 тыс., в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тыс. рублей», — уточнил Котяков.

Он добавил, что планируемые расходы на это пособие на трехлетний бюджетный цикл — с 2025-го по 2027-й — составят 825 млрд рублей.

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