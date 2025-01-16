Беспрозванных пообещал «закрыть вопрос» с оборудованием для детской больницы

Беспрозванных пообещал «закрыть вопрос» с оборудованием для детской больницы
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал «закрыть вопрос» с оборудованием для Детской областной больницы. Заявление об этом он сделал в своём телеграм-канале.

Глава региона отметил, что работа по модернизации медицинских учреждений идёт. Власти договорились приступить к ремонту фасада и внутренних помещений старого здания больницы. Его планируют привести к такому же виду, как и новый корпус. Беспрозванных пояснил, что ремонт начнётся с крыши и кровли, затем рабочие переместятся в палаты, игровые и столовые. Губернатор пообещал, что дети будут лечиться в комфортных условиях, а «серых стен» не будет.

«Итак: приобрели автомобиль скорой помощи класса „С“, ждём поставку через две недели, заменили тумбочки и двери в Детском хирургическом отделении № 2, всё необходимое оборудование дозаказали, в этом году этот вопрос полностью закроем», — написал глава региона.

Беспрозванных заявил о ремонте в Детской областной больнице во время своего послания Заксобранию 24 декабря 2024 года. Губернатор рассказал, что, помимо ДОБ, в ближайшую трёхлетку власти планируют работы в нескольких медучреждениях региона и 29 фельдшерско-акушерских пунктах.

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